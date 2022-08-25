“Обчистил” квартиру на 300 000 леев: в Кишинёве арестовали домушника (ВИДЕО)

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46-летний мужчина был задержан за квартирную кражу.

Подозреваемый через окно проник в квартиру на Ботанике и украл ювелирные украшения, брендовую одежду, парфюмерию и наличность – 120 тысяч леев. Общий ущерб потерпевшая сторона оценила в более чем 320 000 леев.

В ходе обысков в доме подозреваемого обнаружили часть похищенного. Нарушителю закона грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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