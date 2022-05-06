Обчистил квартиру на 25 тысяч леев: домушнику из Флорешт грозит до 4 лет тюрьмы

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Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Флорешт, подозреваемого в совершении кражи.

По данным пресс-службы ГИП, в конце апреля в полицию обратились двое мужчин, которые сообщили, что кто-то проник в их квартиру на улице В. Лупу и украл деньги, а также золотые украшения. Сумма ущерба составила 25 тысяч леев.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Он признал свою вину и сказал, что успел сдать украшения за 1000 леев.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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