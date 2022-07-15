Обчистил квартиру на миллион леев: в столице поймали серийного домушника (ВИДЕО)

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В столице задержали 29-летнего жителя Каушан, подозреваемого в серии квартирных краж.

В конце июня в полицию сектора Ботаника обратился 22-летний мужчина, который сообщил, что из его квартиры были украдены золотые украшения и денежные средства. Сумма ущерба составила 1 213 817 леев.

В ходе расследования подозреваемый был идентифицирован и задержан. Выяснилось, что он проник в квартиру, подобрав ключи.

Полицейские собрали факты, доказывающие причастность задержанного ещё к девяти квартирным кражам на территории столицы. Во время обыска в доме мужчины была найдена часть похищенного (украшения, деньги, телефоны и т.д.).

Подозреваемый признал свою вину. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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