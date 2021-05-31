“Обчистил” дом почти на 200 тысяч леев: в столице разыскивается вор

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Инцидент произошёл 12 ноября 2020 года. В полицию обратилась хозяйка дома по улице Михаила Лермонтова. Она сообщила, что из её жилища пропали ценные вещи.

На место прибыла оперативная группа инспектората полиции сектора Центр. Правоохранители установили, что вор проник в дом, повредив окно, и украл золотые украшения. Сумма ущерба составила 180 500 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По факту кражи в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. За это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Всех, кто узнал мужчину с видеозаписи, просят сообщать имеющуюся информацию по номеру 079 575 130. Конфиденциальность гарантируется.

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