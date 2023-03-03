Обчистил церковь: в Яловенах задержали подростка

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Полиция задержала 15-летнего жителя Яловен, подозреваемого в краже из церкви. Ранее несовершеннолетний неоднократно нарушал закон.

По данным полиции, подросток проник в церковь через окно и украл 3000 леев. В результате следственных мероприятий подозреваемого идентифицировали и задержали. Во время обыска в его доме были найдены вещественные доказательства, а также 15 пакетиков с наркотиками и самодельные приборы для их употребления.

Ведутся следственные мероприятия.

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