Обчистил 8 домов: в Калараше задержали домушника

0

Полиция задержала 51-летнего жителя Каларашского района, подозреваемого в серии краж. Мужчина обчистил 8 домов в столице и в Новых Аненах.

По данным правоохранителей, подозреваемый проникал в жилища, когда хозяева отсутствовали. Общая сумма ущерба составила 415 000 леев.

Мужчину поместили под предварительный арест. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.