Обчистил 8 домов: в Калараше задержали домушника

Обчистил 8 домов: в Калараше задержали домушника

Полиция задержала 51-летнего жителя Каларашского района, подозреваемого в серии краж. Мужчина обчистил 8 домов в столице и в Новых Аненах. 

По данным правоохранителей, подозреваемый проникал в жилища, когда хозяева отсутствовали. Общая сумма ущерба составила 415 000 леев.

Мужчину поместили под предварительный арест. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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