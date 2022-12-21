Обчищали прохожих: в столице задержали карманников

Обчищали прохожих: в столице задержали карманников

Полиция поймала 18-летнего парня, который украл у женщины мобильный телефон. Подозреваемый вытащил гаджет из кармана прохожей и сбежал. 

В другом случае с поличным попался 58-летний мужчина. Злоумышленник вытащил из кармана жертвы 1100 леев и золотой браслет.

Подозреваемые задержаны, оба имеют судимости за аналогичные преступления. Согласно действующему законодательству, им грозит штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 2 лет.

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