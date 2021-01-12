Обчищали магазины мобильных телефонов: двое рецидивистов вновь окажутся на скамье подсудимых (ВИДЕО)

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Четверо участников преступной группы с сентября по октябрь 2020 года ограбили 4 магазина по продаже мобильных телефонов и аксессуаров в Кишинёве и Бельцах. Ущерб составил 500 000 леев.

В ходе уголовного расследования были задержаны двое участников банды, ранее судимые за аналогичные преступления. Злоумышленники проникали в магазины по ночам, разбивая стекло входной двери. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.

В результате обысков в домах задержанных полиция нашла украденные мобильные телефоны. В настоящее время подозреваемые содержатся под стражей. Им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 12 лет.

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