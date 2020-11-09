Об экологических проблемах теперь можно сообщать онлайн

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Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в сотрудничестве с Национальным экологическим центром запустили национальную платформу “ECO ALERT”. Эта электронная услуга позволяет сообщать онлайн об экологических проблемах и нерациональном использовании природных ресурсов, пишет moldpres.md.

По словам госсекретаря министерства Максима Попова, оповещения, отправленные гражданами через приложение, будут приниматься и обрабатываться Инспекцией по охране окружающей среды.

Мы рассчитываем, что платформа станет полезным инструментом для общества. Уведомления об экологических проблемах будут фиксироваться в режиме реального времени, – уточнил чиновник. Инспекция по охране окружающей среды будет оперативно вмешиваться для борьбы с нарушениями экологического законодательства. В свою очередь, граждане смогут следить в Интернете и получать уведомления о процессе разрешения ситуации, – сказал глава инспекции Георге Манжеру.

Как отметила председатель Национального экологического центра Инна Кошеру, основная цель проекта – привлечь внимание общественности и повысить ответственность граждан в области защиты окружающей среды.

Мы надеемся, что начало сотрудничества с экологической инспекцией будет способствовать решению экологических проблем в нашей стране. В то же время мы призываем молодых людей сообщать о проблемах в области окружающей среды и культивировать ответственность и участие, – отметила она.

Для отправки уведомлений граждане могут воспользоваться онлайн-платформой www.ecoalert.md или мобильным приложением “ECO ALERT”.

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