Об аннулировании повышения пенсионного возраста: Додон рассказал, какой указ хочет подписать последним (ВИДЕО)

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Глава государства намерен восстановить социальную справедливость и отменить принятый в 2016 году закон о повышении пенсионного возраста. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале, отметив, что для него будет символично подписать именно этот указ перед тем, как он сложит полномочия президента.

– Перед моим вступлением в должность в 2016 году Николай Тимофти подписал закон, с которым я не согласен – о повышении пенсионного возраста. Для меня было бы символично подписать указ об аннулировании этого решения и вернуться к 57 годам для женщин и 62 для мужчин. Если парламент проголосует за это, было бы символично, чтобы я это подписал. Уверен, что многие будут аплодировать этому решению, – сказал он.

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