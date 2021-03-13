ОАЭ пожертвовали Молдове 2 000 доз вакцины от COVID-19

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Объединённые Арабские Эмираты предоставили нашей стране 2 000 доз вакцины от COVID-19.

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой выразил благодарность от имени молдавского правительства за жест солидарности и отметил, что прибытие партии вакцин ещё раз подтверждает наличие дружеских отношений и успешного сотрудничества между Республикой Молдова и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Правительство Республики Молдова продолжит содействовать активному диалогу с иностранными партнёрами в рамках двусторонних отношений для обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19, – отмечается в пресс-релизе Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

МИДЕИ уточняет, что решение о том, как будет использована упомянутая партия, примут специалисты по иммунизации и органы власти, ответственные за управление кампанией по вакцинации от COVID-19. Вакцина будет использована в соответствии с международными и национальными рекомендациями, а также положениями Национального плана иммунизации от COVID-19 и действующей нормативной базы, пишет ipn.md.

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