О Кишинёве и его жителях: статистические данные от НБС (ИНФОГРАФИКА)

О Кишинёве и его жителях: статистические данные от НБС (ИНФОГРАФИКА)

По случаю Дня города Национальное бюро статистики подготовило занимательную инфографику.

Для сравнения были взяты данные о количестве родившихся и умерших за 2019 год, количестве браков и разводов, числе предприятий, медицинских учреждений и пр. Также представлены данные о количестве туристов, посетивших Кишинев в течение года.

Насколько сильно изменились показатели, можно увидеть ниже:

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md