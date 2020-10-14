О Кишинёве и его жителях: статистические данные от НБС (ИНФОГРАФИКА)

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По случаю Дня города Национальное бюро статистики подготовило занимательную инфографику.

Для сравнения были взяты данные о количестве родившихся и умерших за 2019 год, количестве браков и разводов, числе предприятий, медицинских учреждений и пр. Также представлены данные о количестве туристов, посетивших Кишинев в течение года.

Насколько сильно изменились показатели, можно увидеть ниже:

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