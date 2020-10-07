О чём молчат кандидаты в президенты?

0

Все претенденты на пост главы государства, кроме Игоря Додона, – граждане других стран.

Со 2 октября официально дан старт президентской кампании. Некоторые кандидаты накачались ботоксом, сменили имидж, манеру речи, цвет костюмов. Но волк меняет шкуру, а не сущность.

Гражданство

Конечно, президент, как символ суверенитета, должен быть гражданином собственной страны, давать клятву одному государству и народу, а не нескольким. Гражданство другой страны сразу делает человека зависимым от её судебной системы, от давления её политиков и партий. В конце концов, когда даёшь клятву служения стране, берёшь на себя и морально-правовую обязанность служить данной стране.

В Молдове сложилась уникальная ситуация: почти все участники президентской гонки – граждане других стран. Главным образом – Румынии.

Р. Усатый – гражданин России, его сестра живёт в Румынии. По слухам, у него есть и румынский паспорт, наличие которого он тщательно скрывает. Паспорт был сделан, чтобы иметь свободный въезд в ЕС. М. Санду – гражданка Румынии и даже не скрывает этого. А. Нэстасе – гражданин Румынии, его семья живёт в Германии. О. Цыку – гражданин Румынии. Д. Киртоакэ – гражданин Румынии. И. Додон – единственный кандидат, который является гражданином Молдовы и не имеет гражданства других государств.

В этой связи возникает резонный вопрос: «Господа, а что вы ищете на выборах президента Молдовы? Почему не участвуете в выборах президента Румынии?»

Запад, на словах рассуждая о свободе выбора и суверенитете, на деле прилагает колоссальные усилия, чтобы очистить страну от любой евразийской партии, кандидата, программы и даже идеологии.

Семья

Вы никогда не задавали себе вопрос: почему у многих лидеров правых партий нет нормальной семьи, детей? Все они либо разведены, либо никогда не состояли в браке.

В редких случаях у них есть семья, дети и – о Боже! – они за границей.

По моему мнению, всё просто. Когда у человека есть семья – у него есть ответственность. Такому человеку трудно будет закрыть школы, детсады, больницы, ведь первыми могут пострадать в том числе и его дети. Но внешним кураторам нужны роботы, лакеи, исполнители, которых ничто не связывает с собственной страной, которые с лёгкостью пойдут на майдан, революцию, на закрытие школ и заводов.

Напомню: у Плахотнюка, Филата семьи были за рубежом. У Гимпу и вовсе не было детей. Казалось бы, ситуация изменилась – так нет же! Просто взгляните на кандидатов в президенты: М. Санду не замужем, детей нет. Д. Киртоакэ был женат пару месяцев, но развёлся со скандалом, детей нет. Р. Усатый разведён, есть дочь. Живёт для себя, демонстрируя праздный и барский образ жизни. А. Нэстасе женат, но семья живёт в Германии. Как признался ещё в 2019 году Андрей Андреевич, его семья не чувствует себя в Молдове в безопасности. Отрадно было это услышать… от министра МВД! И. Додон женат, отец троих детей, семья живёт в Молдове.

Традиционные ценности

Д. Киртоакэ избегает разговоров на тему религии, традиционных ценностей. Как и О. Цыку, и Р. Усатый. Однако при мэре Киртоакэ гей-парады были доброй традицией, и проходили они по самому центру столицы.

Р. Усатого вовсю пиарят «Спрос и Предложение» и Newsmaker, которые чуть ли не каждый божий день посвящают десятки статей правам ЛГБТ. Дошло до абсурда: его фото появляются прямо под статьями про геев и лесбиянок!

А. Нэстасе с 2019 года изображает из себя верного христианина: водрузил крест на здании МВД. Но я не видел ни одного его публичного выступления в защиту традиционной семьи и церкви. Или я что-то упустил? Также непонятно: он выступает за или против принятия Стамбульской конвенции, которая продвигает ЛГБТ?

С М. Санду всё предельно ясно. В 2013 году эта женщина ввела в молдавские школы энциклопедию для четвёртых классов о сексуальной жизни, что вызвало волну возмущения среди родителей и верующих. В 2014 году она запретила молитву, приуроченную к началу учебного года. Поддерживающие её СМИ, типа Ziarul de Gardă и Rise.md, начали травлю митрополита Владимира. 4 ноября 2016 года епископ Бельцкий и Фалештский Маркел заявил, что Санду – первый кандидат в истории Республики Молдова, которого поддерживает сообщество ЛГБТ. Речь шла о поддержке её НПО GenderDoc, защищающей права сексуальных меньшинств. Кстати, лидеры этой организации имеют свои программы на телеканале TV 8, который входит в медиа-картель Майи Григорьевны. Также её депутаты Попшой и Герман с пеной у рта требуют немедленно принять Стамбульскую конвенцию, иначе, мол, всю страну поднимем на штыки… Она сама и вся её команда

– представители Фонда Сороса. А сам Сорос известен своими связями с масонскими ложами.

Не скажу ничего нового, если напомню, что только у И. Додона в программе чётко указаны приоритеты: защита традиционной семьи, православной веры и традиционных ценностей. Игорь Николаевич ежегодно проводил фестивали семьи в центре столицы, участвовал в маршах за семью, организовал Международный конгресс семьи в Кишинёве, поддерживал морально и материально многие церкви и монастыри. В связи с этим задаю обычные вопросы: кто-нибудь помнит, чтобы хоть один из нынешних претендентов во власть, кроме И. Додона, поздравил граждан с церковными праздниками? А кто из них помог хотя бы одной церкви, не вспомните? Вот и я не припоминаю…

Кто за независимость страны?

А. Нэстасе, Д. Киртоакэ, О. Цыку открыто ратуют за объединение с Румынией, считая это единственным способом войти в Евросоюз. М. Санду также неоднократно заявляла, что в случае референдума проголосовала бы за ликвидацию собственной страны. В эфире одного телеканала Майя Григорьевна хвасталась, что является единственным гражданином Румынии, набравшим так много голосов на президентских выборах 2016 года. Практически она(в отличие от Филата и ЛДПМ 2009 – 2015 годов) сместилась с чисто европейской повестки на повестку евроунионизма.

Эти господа делают всё возможное, чтобы заблокировать объединение страны, борются против права приднестровцев участвовать в выборах, против русского языка, истории Молдовы, молдавского языка, флага Штефана Великого.

Пока не очень понятна позиция Усатого. На словах он за государственность, на деле –ничего конкретно не предлагает ни по молдавскому языку, ни по истории, ни по объединению страны, ни по укреплению суверенитета. Вся его программа построена на общих фразах о служении народу. Одно непонятно: какому народу собирается служить Усатый – Румынии или США? Как он будет бороться с коррупцией, если везде трубит, что Санду, возглавлявшая Минобразования в правительстве Лянкэ, при котором украли миллиард и отдали аэропорт, – честный кандидат?

На самом деле И. Додон – единственный кандидат, который чётко обозначил идею молдавской независимости, стоит на позиции объединения страны, придания русскому статуса языка межнационального общения. Он же – за историю Молдовы, молдавский язык, молдавскую идентичность. Именно Игорь Николаевич возродил флаг Штефана, Орден Богдана Воевода, анонсировал идею объявить 2 февраля праздником молдавской государственности, принятия на законодательном уровне исторического флага Молдовы – красного знамени с головой буйвола.

Напомню: именно 2 февраля 1365 года считается днём, когда молдавское княжество обрело свою независимость от Венгрии, став суверенным государством. Задам в этой связи логичные вопросы: «Господа, а как вы собираетесь быть президентом страны, которую не признаёте? Как вы можете управлять страной, которую хотите ликвидировать? Почему вы просите голоса молдаван, если считаете, что нет такого народа? Почему вы имеете наглость брать деньги из бюджета страны, которую считаете недоразумением?»

Вектор внешней политики

М. Санду неоднократно заявляла о европейской интеграции, даже когда ЕС давно отказался от планов расширения на Восток, а Великобритания покинула Евросоюз.

Р. Усатый ранее был сторонником сближения с ЕврАзЭс, но уже несколько недель подряд продвигает идею евроинтеграции, заявляя, что у него с Санду одинаковые цели. Понять его можно – он находится в розыске в России за участие в ОПГ, отмывшей 500 млрд рублей. Вот и пришлось переметнуться под крыло румынских спецслужб (SIE), о чём пишут многие Телеграмм-каналы страны (Невелехов, Смуглянка) и СМИ («Молдавские ведомости» и т. д.).

А. Нэстасе, Д. Киртоакэ, О. Цыку также ратуют за вступление в Евросоюз. Через Румынию, конечно. Причём, похоже, сам Бухарест открыто заигрывает с Нэстасе, что и позволяет ему находиться в гонке.

Фактически И. Додон – единственный кандидат, который ратует за взвешенную внешнюю политику, прагматичные отношения с ЕС, сближение с Россией, углубление сотрудничества с ЕАЭС.

Конечно, некоторые граждане изрядно устали от геополитических баталий. Одно время Санду сама утверждала, что нужно наложить вето на эти темы, так как они раскалывают общество. Потом оказалось, что речь шла о вето на тему евразийской интеграции, русского языка и ТВ, федерализации, нейтралитета. Предлагая сторонникам восточного вектора заткнуться, сама Майя Григорьевна, как и другие лидеры правых партий, продолжала продвигать свою повестку: европейские законы, ограничение русского языка, борьба с 9 Мая, полная замена понятия молдавский язык на румынский, военные планы с НАТО и т. д.

Запад, на словах рассуждая о свободе выбора и суверенитете, на деле прилагает колоссальные усилия, чтобы очистить страну от любой евразийской партии, кандидата, программы и даже идеологии.

Запущена мощная информационная война с целью реформатирования культуры, ценностей, стереотипов, веры, политических ориентаций. Сотни СМИ, типа TV8, Jurnal TV, PRO TV, TVR, Newsmaker, «Спрос и Предложение», Ziarul de Gardă, получают миллионы от фондов Сороса, НФД, ЕФД, Эберта, Аденауэра, Госдепа, борясь с христианской верой, традиционной семьёй, евразийством, молдавским языком, русофильными партиями и лидерами. Они мониторят доходы, отдых, одежду, заявления, машины, дома, друзей, родственников, программы, обещания – всё. Если вы стоите на евразийских ценностях, соросята и вся армада прозападных СМИ будут вас ежедневно дискредитировать и уничтожать.

Европейская интеграция стала неким тестом на вшивость. Прошёл – свой, не прошёл – не жалуйся. И случай И. Додона тому подтверждение. Тысячи ядовитых статей, фейков, нападок, оскорблений. Как видишь очередной вброс грязи в адрес Додона в СМИ и смотришь, кто спонсор, – а там Фонд Сороса или Госдеп.

В любом случае я уверен, что граждане сделают правильный выбор. Ведь главное не то, что говорит кандидат, а то, что он делает для страны, народа, веры и справедливости.

Богдан Цырдя,

политолог