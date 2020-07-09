Нужны ли нам витамины?

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6 главных вопросов

Со всех сторон мы слышим, что надо принимать витамины, ведь коварный авитаминоз не дремлет, да и волосы с ногтями без витаминов расти не будут. Реклама витаминов преследует нас в интернете, а полки аптек ломятся от ярких упаковок. Но так ли это необходимо, особенно учитывая, что свежие фрукты и овощи можно купить в любое время года?

Давайте разбираться, где правда, а где – уловки хитрых продавцов.

Что такое витамины?

Для начала разберёмся, что такое вообще витамины и зачем они нужны.

Витамины – особые органические вещества, что участвуют в построении ферментов и гормонов, которые и регулируют все биохимические процессы. В настоящее время известно 13 витаминов. При их дефиците могут происходить самые разные обменные нарушения, которые приводят к сбоям в работе организма.

Кому нужно принимать витамины, а кому – опасно?

По мнению Министерства здравоохранения Великобритании, взрослым людям без

серьёзных заболеваний стоит дополнительно принимать только витамин D, да и то разве что осенью, зимой и весной, при условии проживания в северных широтах.

Защита прав потребителей напротив отмечает, что люди по всему миру страдают от дефицита макро- и микронутриентов. Конечно, этот дефицит не такой сильный, чтобы провоцировать серьёзные болезни, но он всё равно влияет на здоровье. Организация ссылается на проведённое в 2016 году исследование, продемонстрировавшее, что люди, принимающие поливитамины, имеют значительно меньший дефицит витаминов и минералов, чем люди, придерживающиеся обычного питания.

Особенно это касается детей и беременных женщин: именно им врачи чаще всего прописывают приём витаминов.

Однако важно помнить, что переизбыток витаминов может быть опасен. Например, витамин В9 может как помочь с профилактикой раковых опухолей, так и провоцировать их рост. Избыток же селена, витаминов А и Е может даже привести к выпадению волос.

Нужные дозировки витаминов зависят от роста, веса, физической активности и множества других показателей.

Как определить авитоминоз?

Благодаря доступности и разнообразию продуктов в ближайшем супермаркете авитоминоз как таковой практически не встречается. А вот гипоавитоминоз – некоторый дефицит витаминов – диагностируют куда чаще. Обычные симптомы – потерю аппетита, снижение настроения, перманентную усталость и ослабление иммунитета – легко спутать со множеством других заболеваний. Без консультации врача и лабораторных исследований не обойтись.

Что лучше – натуральные или синтетические витамины?

Обычно натуральными витаминами называют те, что мы получаем из пищи, а синтетическими – те, что изготовлены промышленным способом. Однако и на заводах чаще всего используется вполне натуральное сырьё растительного и животного происхождения.

Тем не менее у всех витаминов рекомендуемый уровень суточного потребления, который иногда сложно набрать из пищи. При некоторых заболеваниях лучше усваиваются именно синтетические витамины.

При покупке проверьте, что вы беретё – биологически активную добавку (БАД) или витамины. Это можно проверить на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ. Но так ли это важно? Производители БАДов не обязаны проводить клинические исследования своей продукции. Они могут использовать некачественное сырьё, добавлять совершенно иное вещество или разбавлять концентрацию, а такой подход может приводить к многочисленным проблемам для потребителей.

Надо ли подбирать отдельные витаминные комплексы для ногтей и волос?

Пищевые добавки «для кожи, волос и ногтей» обычно почти никак не отличаются по составу от мультивитаминов – зато надписи на этикетке весьма повышают продажи.

Что эффективнее – уколы или таблетки?

Сегодня учёные смогли сделать так, чтобы действующее вещество попадало именно туда, куда нужно – например, если желудочный сок разрушает витамин, то его выпускают в капсулах, которые не растворяет желудочный сок, поэтому все полезные вещества высвобождаются только в тонкой кишке. Так что чаще всего можно вполне обойтись таблетками – уточните этот вопрос у врача.

Анастасия Зайцева