Нужно ли платить взносы?

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В начале года, будучи безработной, купила себе медполис со скидкой. С апреля я выхожу на новую работу. Как быть с приобретённым мной полисом ОМС? Могу ли я не платить взносы медстрахования из своей зарплаты? Д. Андреева, Кишинёв

Отвечает Андрей Ротэраш, начальник управления по связям с бенефициарами Национальной медицинской страховой компании (НМСК):

– Обязательное медицинское страхование (ОМС) – это система финансовой защиты населения в области охраны здоровья путём создания на принципах солидарности из страховых взносов средств для покрытия расходов на лечение состояний, обусловленных наступлением страховых случаев. Таким образом плательщики взносов медстрахования уплачивают соответствующие взносы в соответствии с доходом, а застрахованные лица получают медицинскую помощь в соответствии с потребностями.

Взносы ОМС – это фиксированная сумма или взнос, установленный в процентном отношении к заработной плате, другим выплатам, которые застрахованный обязан платить страхователю за принятие риска лица, застрахованного согласно законодательству (ст. 3 Закона № 1593 от 26.12.2002 г. «О размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования»).

В системе ОМС различают две категории плательщиков страховых взносов, закреплённые в приложениях к Закону №1593/2002. К первой категории относятся лица, которые страхуются индивидуально и платят взнос в фиксированном размере, а ко второй – граждане, выплачивающие взносы в виде процентов от заработной платы и других вознаграждений, к их числу относятся и нанятые работники.

Таким образом нетрудоустроенные лица, уплатившие в начале года страховой взнос в фиксированной сумме и устроившиеся на работу в течение года, могут быть освобождены от страхового взноса в виде процентной ставки от заработной платы и других вознаграждений за этот период только после того, как подтвердят, что оплатили полную стоимость полиса медстрахования, которая в 2021 году составляет 4056 леев. Подтверждение представляет собой сертификат, выданный территориальным агентством НМСК.