Нуждающиеся жители столицы продолжают получать продуктовые пакеты

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Примария Кишинёва сообщает, что на прошлой неделе пакеты с продуктами питания получили более 1 200 человек.

Так, в секторах Ботаника и Рышкановка продуктовые пакеты доставили около 300 нуждающимся семьям, в секторе Чеканы – 210, а на Буюканах и в Центре их получили по 200 семей. Данную информацию на заседании глав служб примарии представил заместитель начальника Управления социального обеспечения и здравоохранения Борис Гылкэ.

Кроме того, чиновник отметил, что более 2500 семей получат в ближайший период социальную помощь и помощь в холодный период года. На эти цели предусмотрено около 1,9 млн леев. На прошлой неделе в список бенефициаров было включено ещё 278 человек.

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