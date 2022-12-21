Нутрициологи назвали пять грубых ошибок новогоднего застолья

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Чтобы новогодние праздники прошли в отличном настроении и не испортили фигуру, важно не допускать распространённых ошибок, которые многие совершают ещё 31 декабря. Как правильно составить меню, чтобы потом ни о чём не жалеть, aif.ru рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Так, к примеру, важно ограничить количество жирных блюд на столе. Салаты с майонезом, мясо по-французски, бутерброды с икрой – высококалорийная еда с высоким содержанием холестерина. К тому же ночью пищеварительные процессы в нашем организме замедляются. Чтобы уменьшить нагрузку, лучше в бутербродах использовать вместо хлеба половинку перепелиного яйца, а мясо запечь с овощами.

О пагубном влиянии алкоголя на организм тоже всем известно, но запивая его соками и газированными напитками, мы наносим двойной удар и ускоряем опьянение. Кроме того, сахар и алкоголь мешают нормальному пищеварению. Поэтому каждый бокал спиртного эксперты советуют «запивать» двумя бокалами воды.

Не стоит в новогоднюю ночь забывать про овощные салаты. Большое количество клетчатки в них помогут бактериям кишечника и позволят избежать переедания. Приветствуются греческий салат и микс из зелёных листьев.

Ещё один важный момент: богатым ужином провожать старый год лучше не позже 20-21 часа, а новый встречать уже лёгкими овощными закусками. Только не стоит их есть сразу после шампанского, а бой курантов лучше всего слушать не на голодный желудок. Завершать застолье десертом тоже не рекомендуется. При употреблении сладкого в кровь выбрасывается инсулин, что приводит к резкому подъёму энергии, а через два-три часа, когда нужно будет идти спать, произойдёт обратное – гипогликемия, которая опять вызовет чувство голода. Лучше оставить сладенькое на обед следующего дня. Как раз тогда организм будет готов к его употреблению.

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