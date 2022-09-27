Нутрициолог рассказала об особенностях питания в холодное время года

Нутрициолог рассказала об особенностях питания в холодное время года

Российский врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала о продуктах, употребление которых поможет согреться в холодное время года.

Она отметила, что зимой и осенью лучше отказаться от салатов и холодных лимонадов. Вместо этого в рацион стоит включить супы, супы-пюре и тёплые бульоны со специями.

Помимо этого, можно пить чаи со специями. Тараско уточнила, что согревающими свойствами обладают имбирь, кардамон, куркума, корица, мускатный орех, гвоздика. К чаю или супу можно добавлять половину чайной ложки масла Гхи — это жирное масло, богатое витаминами А и Е.

В прохладное время года также стоит уделять время физической активности. Лучше всего подойдут динамические занятия — бег, плавание, быстрая ходьба и катание на лыжах, пишет iz.ru.

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