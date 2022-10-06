Нутрициолог рассказала о влиянии сахара и его заменителей на организм

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О влиянии сахара и его заменителей на организм человека рассказала российский врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она рекомендовала не отказываться полностью от сладкого, но контролировать его количество и качество.

– Пользы от рафинированного сахара ждать не стоит, однако в разумных количествах (рекомендованная безопасная норма сахара — 25-30 граммов в день, в зависимости от возраста) он не нанесёт существенного вреда и “украсит” многие блюда, — объяснила она.

По словам эксперта, явный вред организму сахар несёт лишь при переизбытке потребления. Она объяснила, что из-за содержания сахара во многих продуктах питания, например, колбасе, соусах и хлебе, человек может не осознавать, сколько на самом деле он его потребляет.

Переизбыток сладкого способен привести к нарушению обмена веществ, снижению иммунитета, нарушению кальциевого обмена и дефициту кальция, кариесу, снижению тонуса кожи, преждевременному старению, набору лишнего веса, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистым заболеваниям.

– Если вы всё же решили отказаться от обычного сахара в пользу его заменителей, то предпочтение стоит отдать натуральным составам — стевии, эритриту, мёду или сиропу топинамбура. У каждого из них свои показатели сладости и своя норма. Но рекомендую всегда минимизировать их количество, так как мы не владеем полной информацией по их длительному использованию и последствиям, — добавила Мещерякова, пишет moslenta.ru.

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