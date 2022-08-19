Нутрициолог рассказала о самых полезных для сердца крупах

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Нутрициолог, специалист по функциональному интегративному питанию Наталия Кочубеева рассказала, какие крупы лучше употреблять в пищу для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Эксперт уточнила, что, поскольку все крупы различаются по своему составу, одни из них будут полезны людям с болезнями сердца, а от потребления других стоит отказаться.

Специалист указала на важность гликемического индекса продуктов: чем он ниже у крупы, тем лучше. По словам нутрициолога, всё дело в инсулинорезистентности, которая из-за большого количества сахаров и других углеводов наряду с повышенным холестерином разрушает сосуды. Однако на данную ситуацию можно влиять с помощью питания.

– Рекомендую употреблять гречку, киноа, овсянку, дикий рис (только не белый). Гречневая крупа, например, — лидер среди злаков по содержанию витаминов группы В, она богата фосфором, калием, марганцем, кальцием, магнием. Также она известна своим содержанием железа. Гречневая крупа безглютеновая, что немаловажно для здоровья кишечника, — рассказала Кочубеева.

Она добавила, что перловая крупа очень питательна, но содержит глютен, поэтому подходит не всем, а овсяную крупу можно найти с маркировкой «без глютена». По словам специалиста, в обычной овсяной крупе он может содержаться в зависимости от места производства, пишет iz.ru.

– Относительно новыми и интересными на наших столах крупами являются киноа и амарант, они рекордсмены по содержанию белка. Для справки: миокард (мышечная ткань сердечного типа) — это белковая структура. Попробуйте разнообразить ваш рацион этими видами круп, — добавила специалист.

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