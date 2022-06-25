Нутрициолог объяснила, кому нельзя пить квас

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Любимый многими летний напиток квас действительно полезен для организма. Всегда освежающий, приятный на вкус, он образуется посредством брожения и является ферментированным продуктом. Он прекрасно восстанавливает кишечную флору и таким образом способствует укреплению иммунитета. В нем содержится большое количество минералов и витаминов группы В, С и Е.

Но бывает качественный натуральный квас, а бывает – подслащенный квасной напиток. Как их отличить друг от друга, рассказала врач-нутрициолог – специалист по здоровому питанию Ольга Панова.

В настоящем квасе должно быть всего три ингредиента: солод, мука и дрожжи. Поэтому прежде всего нужно изучить состав продукта. Если же для быстрого брожения добавлен сахар, то это уже просто сладкий напиток, передает rg.ru.

Также доктор предупредила, что не следует употреблять квас непосредственно перед поездкой за рулем, а также беременным и детям. Из-за процесса брожения образуется небольшое количество этилового спирта. Также с осторожностью нужно относиться к квасу людям с высоким артериальным давлением и тем, кто страдает гастритом и язвой.

Здоровым людям рекомендуется употреблять в день не более одного литра кваса.

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