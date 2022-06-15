Нутрициолог объяснила, когда витамины могут навредить

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Витамины могут стать причиной ухудшения здоровья, если человек начнёт принимать препараты без консультации с врачом и соблюдения дозировки.

Об этом рассказала член российской ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

– Если витамины принимаются не по назначению врача, не соблюдаются дозировки, препараты не сертифицированы и в рационе какие-то витамины избыточно присутствуют, тогда можно навредить здоровью. Также если есть аллергические реакции, непереносимость каких-то компонентов. Даже если вы сами подбираете себе витамины, желательно предварительно сдать анализ крови, либо выбирать витамины с учётом пола, возраста, наличия сопутствующих заболеваний, — уточнила эксперт, пишет ura.news.

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