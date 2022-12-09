Нутрициолог назвала самые важные продукты в зимнем рационе

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Зимой происходит смена климата, появляется сильное желание есть больше тяжёлой пищи, которая сможет сохранить чувство насыщения на долгое время. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, каких веществ не хватает организму в холодное время и какие продукты идеально подойдут для зимнего рациона.

– Первая и самая главная рекомендация перед составлением идеального рациона — пить больше воды. Осенью и зимой люди проводят больше времени в помещениях, в которых включено отопление. Организму необходимо восполнять количество влаги в организме для правильного функционирования и усваивания полезных веществ, — порекомендовала эксперт.

Говоря о продуктах, которые следует включить в рацион зимой, Свиридова в первую очередь отметила рыбу. Это один из главных источников жирных кислот Омега-3, именно они отвечают за укрепление иммунитета, стенок сосудов, костной системы, а также защиту органов дыхания от инфекций, что особенно важно зимой, пишет iz.ru.

– А также Омега-3 выводит из депрессивных состояний. Можете выбрать любую рыбу на ваш вкус из следующего списка: лосось, сёмга, кета, скумбрия. Если рыба надоела, а Омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть грецкие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа, — уточнила нутрициолог.

Она также посоветовала включить в зимний рацион овощи, которые растут под землёй: морковь, свёклу и картофель. В них содержится достаточное количество витамина А, а богатый углеводами состав даст много энергии. Однако с этими овощами важно соблюдать меру и грамотно сочетать их с клетчаткой, например, зеленью и салатами.

Ещё один необходимый продукт зимой — фрукты, а именно цитрусовые. Мандарины и апельсины не только являются символом Нового года, но и источником клетчатки и флавоноидов.

В список самых полезных продуктов в холодное время нутрициолог также отнесла супы.

– Вспомните детство. Когда вы нагулялись по морозу, продрогли, щёки, нос, руки красные, приходите домой, а на обед – согревающий горячий бабушкин суп. Помимо температуры и возможности согреться, суп имеет жидкую консистенцию, варёные овощи и мясо, которые легко усваиваются в организме. После такого обеда человек будет чувствовать насыщение без лишней тяжести в животе и желания сразу уснуть. Подойдут супы на основе куриного или мясного бульонов и уха, — добавила эксперт.

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