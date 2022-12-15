Нутрициолог назвала причины утомляемости и раздражительности

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Нутрициолог Катерина Падолка рассказала, что раздражительность, утомляемость и апатия могут быть обусловлены нехваткой витамина В1 — тиамина.

Помимо участия в метаболизме углеводов, витамин В1 обеспечивает нормальную работу нервной системы. При его нехватке появляются нервозность, повышенная утомляемость, плохое настроение и даже депрессивные мысли.

Нутрициолог также отметила, что дефицит тиамина может приводить к полной или частичной утрате когнитивных функций и энцефалопатии. Кроме того, недостаток витамина В1 в ежедневном меню повышает вероятность деменции. Тяжёлый дефицит витамина В1 может вызвать нарушения функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, подчеркнула эксперт.

Для поддержания необходимого уровня тиамина нутрициолог посоветовала включать в ежедневное меню богатые витамином В1 продукты: овсяные отруби, гречку, горох, фасоль, ржаной и пшеничный хлеб из муки грубого помола, говядину, свинину, кунжут и орехи, пишет gazeta.ru.

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