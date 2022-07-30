Нутрициолог назвала формулу идеального завтрака

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Самым полезным и питательным завтраком будет тот, в основе которого лежат белковые и жировые продукты. Об этом рассказала российский нутрициолог Алёна Ефимова.

– Начнёте завтрак с простых углеводов – и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов. Белки — это яйца, рыба, курица, мясо. Жиры — авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, топлёное масло гхи, орехи, семена, оливки. Если к ним добавить овощей свежих или приготовленных — отлично. Немного ферментированных овощей — вообще идеально. Также можно добавить долгие углеводы, например, запечённый батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку, — объяснила эксперт.

Специалист раскрыла, в чем заключается польза такого приёма пищи.

– Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует вашему мозгу о том, что нужно перестать есть. Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ. Благодаря хорошим жирам желчь не будет застаиваться. Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям, — отметила эксперт по питанию, пишет ura.news.

Она назвала примеры таких полезных завтраков.

– Это может быть глазунья с овощами, авокадо, орехи. Или куриные котлетки со свежим салатом, щедро заправленным оливковым маслом, ягоды. Подойдёт любая рыбка с авокадо на цельнозерновом тосте. Можно выбрать кашу из цельного зерна с топлёным маслом, семечками, орехами и ягодами, — рассказала нутрициолог.

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