Нутрициолог назвала допустимое число приёмов пищи летом

0

Летом допустимы три-четыре приёма основной пищи и один-два перекуса, а избежать обезвоживания организма в жару поможет большое потребление воды. Это способствует улучшению перистальтики кишечника.

– Между основными приёмами пищи необходим интервал 3-4 часа. Калорийность рациона рассчитывается индивидуально, исходя из пола, уровня активности и возраста, — рассказала российский нутрициолог Наталия Обоева.

Она отметила, пишет iz.ru, что при низком уровне активности женщинам следует употреблять около 1600 калорий, а мужчинам — около 1800.

– Если уровень вашей активности низкий, у вас сидячая работа и не более двух тренировок в неделю, то ужин должен быть маленькой калорийности. Для тех, чей уровень активности высокий, кто занимается физическим трудом, тренируется 4-5 раз в неделю, допустима одинаковая калорийность ужина и завтрака, — заверила специалист.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.