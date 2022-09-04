Нутрициолог назвал топ-5 продуктов, которые должны быть в меню осенью

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Наступила осень, и пора менять свой рацион питания. Что же нужно непременно добавить в него с наступлением сентября, чтобы оставаться всегда здоровым, весёлым и красивым, рассказал российский спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

С наступлением холодов активизируются различного вида вирусы: для них наступает более комфортный период с увеличением влажности воздуха и понижением температуры. Чтобы противостоять вирусам, человеку необходимо достаточное количество витамина С. Он содержится в лимонах и прочих цитрусовых, гранате, болгарском перце, томатах, квашеной и цветной капусте. Обратите внимание на ягоды: шиповник, клюква и облепиха. Рекордсмены по содержанию витамина С – домашняя квашеная капуста с клюквой и шиповник.

Иммунитет помогут усилить лук и чеснок. Находящиеся в них полифенол и фитонциды не дают вирусу “поднять” голову. Такую же роль играет куркума, которую следует добавлять в пищу в виде специи.

Источниками витамина D, омега-3 жирных кислот являются растительное масло холодного отжима, семечки, печень трески. Для пополнения запасов железа следует есть айву, печень и субпродукты – говяжий язык и куриные сердечки. А чтобы не поддаться осенней хандре, добавьте в меню морскую рыбу – лосось, сельдь, скумбрию, сардины. Они помогают организму синтезировать кислоту триптофан, благодаря которой вырабатываются “гормоны радости” – дофамин, серотонин, эндорфины.

Депрессия может накатить из-за недостатка витаминов группы В. Поэтому не забудьте выкладывать на стол абрикосы, финики, грецкие орехи и фундук. Побалуйте себя бананами, авокадо и шоколадом – лучше горьким, пишет rg.ru.

А пара чашек горячего какао в день понизит уровень стресса и будет способствовать стимулированию работоспособности и умственной деятельности, – добавил доктор.

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