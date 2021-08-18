НПО – оружие гибридной войны

0

О самом действенном нелетальном средстве захвата государства

В июле была издана книга политолога Богдана Цырди «Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны». Данное издание получило много положительных откликов. Одну из рецензий написал известный в Молдове журналист, публицист и политический обозреватель Илья Киселёв.

«АиФ в Молдове» решила опубликовать эту рецензию на монографию нашего коллеги.

Война против Молдовы

Сеть неправительственных организаций, созданных в Молдове странами Запада, сыграла ключевую роль в прошедших 11 июля досрочных парламентских выборах. Политические НПО, состоящие на прямом западном финансировании, откровенно и неприкрыто сыграли в избирательной кампании на стороне одного из кандидатов, назначенного Западом.

История человечества, которая на своём протяжении насчитывает ничтожно малое количество мирных лет, знает много вариаций и способов ведения

войн. Эти виды противостояния с совершенствованием способов, которыми человек уничтожает себе подобных, привели к появлению такого смертоносного оружия, что человек поневоле задумался о том, что войны необходимо вести и другими способами, необязательно летальными.

Начало XXI века ознаменовалось появлением понятия «гибридная война», которое включает в себя не только непосредственно военные действия, но и меры экономического характера, а также пропаганду определённых идеологий и продвижение определённой системы ценностей. Всё это, будучи внедрённым в сознание жителей одной отдельно взятой страны, способно дать эффект, превосходящий несколько военных операций вместе взятых.

Разница заключается только в том, что осуществление подобных программ требует несравненно больше времени и постоянной методичной работы. Подобная программа работала и на развал СССР в форме пропаганды западного образа жизни и внедрения примата материальных ценностей перед духовными и идеологическими. В случае с Советским Союзом она сыграла свою определённую роль и сейчас продолжает своё существование уже на другом, усовершенствованном уровне.

Итоговая картина, возникающая после ознакомления с книгой, приводит к выводу о том, что термин «захваченное государство» применительно к современной Молдове необходимо понимать практически так же, как и во времена олигархического режима Плахотнюка, с той только разницей, что на его месте воцарился конгломерат сотрудников НПО.

Пятая колонна

На сегодняшний день можно смело говорить о том, что одним из самых действенных нелетальных средств гибридной войны является создание сети неправительственных организаций, которые принято называть гражданским обществом. Именно с помощью этой группы лиц, которые являются, по сути, ярчайшим воплощением понятия «пятая колонна», и проводятся массированные пропагандистские атаки, инициируются протестные мероприятия и массовые беспорядки, внедряются в государственные структуры агенты влияния, которые постепенно продвигаются на должности, позволяющие принимать системные решения в государстве.

Для финансирования подобных НПО сформированы крупные международные фонды, в названии которых, как правило, встречаются такие слова как «демократия», «реформы», «развитие», «юстиция» и так далее. Однако цели, декларируемые в названии как фондов, так и финансируемых ими структур, не должны никого вводить в заблуждение. В их лице мы имеем дело с очень опасным явлением, противостоять которому крайне сложно.

Прежде всего потому, что это противостояние ведётся с организациями, которые оперируют огромными финансовыми средствами, они циничны и не останавливаются ни перед чем для достижения своих целей.

Союз олигархов с НПО-кратией

Если говорить конкретно о Республике Молдова, то на сегодняшний день в нашей небольшой стране действуют в общей сложности около 14 тыс. различных НПО. Эти данные являются результатом исследования молдавского политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди, которого можно считать наиболее авторитетным исследователем данного явления в политической жизни Республики Молдова. Его книгу «Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны», изданную недавно, можно считать по праву самым полным анализом деятельности неправительственных организаций Молдовы.

В книге приведён очень подробный и скрупулёзный анализ работы НПО в Молдове не только по различным направлениям деятельности, которые, в общем, не противоречат заявленным уставным целям организаций и объёмам их финансовой подпитки, но также и по внедрению своих представителей в структуру государственного аппарата.

Итоговая картина, возникающая после ознакомления с книгой, приводит к выводу о том, что термин «захваченное государство» применительно к современной Молдове необходимо понимать практически так же, как и во времена олигархического режима Плахотнюка, с той только разницей, что на его месте воцарился конгломерат сотрудников НПО.

Кто-то может возразить, что все эти персоналии, имплантированные в государственную систему страны из различных НПО, уже не работают там. Однако для чистоты понимания происходящего в стране необходимо осознать: бывших НПО-шников, как и бывших чекистов, НЕ БЫВАЕТ! И поэтому можно смело утверждать, что новая власть, которая пришла в результате парламентских выборов 11 июля, является результатом и итогом той многолетней деятельности НПО в нашей стране, той гибридной войны, которая ведётся против Республики Молдова.

Цивилизационная оккупация

Таким образом, политическая и государственная системы Молдовы в значительной степени оказались поставлены под контроль иностранных спонсоров. Масштабы контроля сети НПО над страной сложно переоценить. Пожалуй, лучше всего это оценил политический аналитик и публицист Юрий Рошка, который так высказался по поводу существующей системы: «Это страшная сила. Это не военная оккупация, это не правительственная оккупация — это экономическая оккупация, это цивилизационная оккупация, это soft-оккупация. И люди этого не чувствуют». На сегодняшний день в политической системе Молдовы только считанные политические партии готовы противостоять этой оккупации и бороться за реальную независимость своей страны.

Книги Богдана Цырди надо читать, изучать и использовать для понимания процессов, происходящих в стране, в обществе и в политическом классе Республики Молдова. Ну а автору хочется пожелать создать ещё один труд, который не только открывал бы и констатировал факты, но и показывал пути и способы борьбы за освобождение нашей страны.

Илья Киселёв,

журналист, публицист и политический обозреватель

P.S. Книгу можно приобрести в сети магазинов Librarius и Biblion.