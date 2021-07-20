НПО-кратия: русскоязычная версия книги Богдана Цырди появилась в продаже в магазинах

Книгу Богдана Цырди “Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПО-кратия. Гражданские войны” можно приобрести в магазинах сети Biblion столицы как на молдавском, так и на русском языке.
Магазины располагаются по следующим адресам:
1) Штефана чел Маре, 184
2) Штефана чел Маре, 62 (угол улицы Тигина)
3) Влайку Пыркэлаб, 75 (театр Чехова)
4) Албишоара, 42/1
5) Московский проспект, 1/3
6) Куза-Водэ (“Золотая осень”).
Стоимость издания – 300 леев.
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