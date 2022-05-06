Нож в спину: застолье обернулось для сельчанина больницей

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В больницу поступил 17-летний житель села Красный Виноградарь с ножевым ранением спины. О пациенте врачи сообщили в милицию.

Правоохранители выяснили: накануне вечером молодой человек отдыхал у знакомой. В компании выпивали вино. В какой-то момент между ним и 47-летней соседкой хозяйки дома произошёл конфликт.

По словам юноши, женщина намеревалась запустить в него чашкой со стола, но он успел увернуться и ударил женщину кулаком в лицо. В ответ сельчанка ударила парня в спину кухонным ножом, пишет mvdpmr.org. На следующее утро пострадавший обратился за помощью в больницу.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

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