Нож как аргумент в споре: пьяный гость ранил своего приятеля

Нож как аргумент в споре: пьяный гость ранил своего приятеля

В больницу города Бендеры доставили 59-летнего мужчину с ножевыми ранениями нижней челюсти и кисти. О пациенте врачи сообщили в милицию.

Как оказалось, пострадавший работает охранником. В день случившегося была его смена. Вечером к нему на работу заглянул товарищ с бутылкой алкоголя. В процессе застолья мужчины стали бурно ссориться. Гость схватил нож и стал наносить удары по лицу и руке приятеля, пишет mvdpmr.org.

61-летного подозреваемого задержали. По факту произошедшего проводится разбирательство.

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