Новым вице-примаром Кишинёва стала Ольга Урсу

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Сегодня большинством голосов муниципальных советников была утверждена кандидатура Ольги Урсу на должность вице-примара Кишинёва.

Как отметил на своей странице Ион Чебан, Ольга Урсу – профессионал, она хорошо знает своё дело и имеет опыт работы, в том числе в общественной сфере.

Объёмы работы в столичной примарии очень большие, в том числе в экономической, инвестиционной и финансовой сферах, за которые будет отвечать вице-примар. Также в Кишинёве реализуется множество масштабных проектов в том, что касается экономики и привлечения инвесторов, – добавил градоначальник.

Напомним, 2 июля голосами 28 мунсоветников был отправлен в отставку вице-примар Виктор Киронда.

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