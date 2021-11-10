Новым вице-примаром Кишинёва стал Фадей Нагачевски

Новым вице-примаром Кишинёва стал Фадей Нагачевски

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, распоряжение о его назначении было подписано в понедельник, и за два дня вице-примар ознакомился со всей необходимой информацией.

Градоначальник отметил, что Нагачевски является профессионалом, и выразил уверенность, что он сможет успешно работать в команде, защищая интересы Кишинёва и права его жителей.

Не было секретом, что я назначил бы его на эту должность, даже если бы муниципальный совет не проголосовал за его кандидатуру, и многие признали, что не могут сделать этого по политическим причинам. Только путём командной работы можно добиться изменений к лучшему, – подчеркнул Чебан.

Фадей Нагачевски будет отвечать за правовую сферу и всё, что связано с коммунальными услугами.

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