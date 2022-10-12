Новый удар для населения: тариф на электроэнергию существенно вырастет

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Клиенты компании Premier Energy будут платить за один киловатт электроэнергии 3 лея 15 банов. Это на 19,3% больше, чем сейчас. Соответствующее решение приняло сегодня НАРЭ.

Для жителей северных районов страны тариф составит 3 лея 21 бан, без НДС. Новые цены вступят в силу после публикации решений НАРЭ в “Официальном мониторе”.

Напомним, что с 1 октября в Молдове выросли тарифы на газ и отопление.

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