Новый тариф на газ может быть применён уже к январским счетам

Новый тариф на газ может быть применён уже к январским счетам

В середине февраля Молдова может столкнуться с новым энергетическим кризисом, если не заплатит “Газпрому” аванс за поставляемый газ. Чтобы не допустить этого, новый тариф должен быть применён уже с января. Об этом в рамках пресс-конференции заявил глава АО “Молдовагаз” Вадим Чебан

– Если тариф начнёт применяться с 1 января, мы сделаем всё возможное, чтобы не было дефицита газа и мы справились с этой ситуацией, – сказал он. 

Напомним, что АО “Молдовагаз” уже обратилось к НАРЭ с запросом о повышении тарифа на газ до 15 леев 56 банов.

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