Новый тариф на газ будет утверждён до 31 января

Новый тариф на газ будет утверждён до 31 января

Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям. 

– Комиссия постановила, что Национальное агентство по регулированию в энергетике должно проанализировать и утвердить до 31 января 2022 года новый тариф после тщательной проверки расчётов, представленных АО “Молдовагаз”, – говорится в сообщении для прессы правительства. 

Напомним, АО “Молдовагаз” запросило НАРЭ об увеличении тарифа на газ для конечных потребителей до 15 леев 56 банов. Новая цена может начать применяться уже к январским счетам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md