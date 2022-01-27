Новый тариф на газ будет утверждён до 31 января

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Соответствующее решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям.

– Комиссия постановила, что Национальное агентство по регулированию в энергетике должно проанализировать и утвердить до 31 января 2022 года новый тариф после тщательной проверки расчётов, представленных АО “Молдовагаз”, – говорится в сообщении для прессы правительства.

Напомним, АО “Молдовагаз” запросило НАРЭ об увеличении тарифа на газ для конечных потребителей до 15 леев 56 банов. Новая цена может начать применяться уже к январским счетам.

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