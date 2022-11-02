Новый препарат для больных диабетом внесли в список компенсируемых

Новый препарат для больных диабетом внесли в список компенсируемых

Больные диабетом и сердечной недостаточностью могут воспользоваться новым компенсируемым лекарством.

По данным Минздрава, компенсируемый препарат имеет международное общепринятое название (DCI) дапаглифлозин. Стоимость препарата с DCI дапаглифлозин компенсируется на 50% Национальной кассой медицинского страхования. Он может быть получен в любой аптеке, заключенной договором с НКМС, при предъявлении рецепта врача, передает moldpres.md.

Дапаглифлозин относится к новому классу препаратов, содержащих специфические ингибиторы, применяемых при лечении сахарного диабета. В то же время препарат рекомендован Специализированной комиссией в области эндокринологии Минздрава как показанный для лечения первой линии людей, страдающих сахарным диабетом второго типа и сердечной недостаточностью одновременно.

По оценкам НКМС, около десяти тысяч пациентов с хроническими заболеваниями будут получать дапаглифлозин, на компенсацию которых ежегодно из средств будет выделяться 40 млн леев.

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