Новый Поклонный крест был установлен в сквере Кафедрального собора

Новый Поклонный крест был установлен в сквере Кафедрального собора

В сквере Кафедрального собора “Рождества Христова” в центре столицы установлен новый Поклонный крест. Он расположен на месте старого креста, привезенного из Марамуреша и установленного в 1991 году в честь поэта Михая Эминеску.

Новый крест изготовил священник Теодор Бырсан из Марамуреша. Проект реализован при финансовой поддержке CNTEE Transelectrica из Бухареста, передаёт ipn.md.

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