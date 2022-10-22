Новый подвариант “омикрона” станет доминирующим в Европе к концу осени

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Подвариант штамма “омикрон” BQ.1 и его разновидность BQ1.1 могут стать доминирующими по крайней мере в пяти странах Европейской экономической зоны уже к середине ноября. Это повышает вероятность роста числа заболевших COVID-19, сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Сообщается, что наибольшее число заражений новым подвариантом в настоящее время фиксируется во Франции (19%), Бельгии (9%), Ирландии (7%), Нидерландах (6%) и Италии (5%).

При этом эксперты ECDC отмечают, что BQ.1 обладает способностью в значительной степени уклоняться от ответа иммунной системы. Однако, доказательств того, что этот подвариант “омикрона” связан с повышенной тяжестью инфекции по сравнению с циркулирующими вариантами этого штамма BA.4/BA.5, нет, передаёт rg.ru.

В ECDC напоминают, что вакцинация против коронавируса и бустерные прививки остаются приоритетом, особенно среди лиц старше 60 лет, лиц с ослабленным иммунитетом, сопутствующими заболеваниями и среди беременных.

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