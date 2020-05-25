Новый облик: в столице вовсю ведётся работа по нанесению дорожной разметки

Новый облик: в столице вовсю ведётся работа по нанесению дорожной разметки

С 13 по 23 мая муниципальные службы выполняли работы по нанесению дорожной разметки на главных улицах в секторах Ботаника и Центр. Как сообщили в столичной примарии, всего было обработано 6 700 квадратных метров дорожного полотна.

Так, работы по нанесению разметки акриловой краской были выполнены на бульварах Дачия и Негруцци,  на Виадуке, на улице Чуфля и на бульваре Штефана чел Маре. Соответствующую информацию во время сегодняшнего онлайн-заседания муниципальных служб озвучил врио директора муниципального предприятия “Exdrupo” Серджиу Томицэ.

В течение текущей недели работы продолжат на улицах Каля Ешилор, Михай Витязул, Петрикань и Каля Орхеюлуй. Также четыре рабочие группы займутся нанесением дорожной разметки на пешеходных переходах и вблизи учебных заведений.

Работы будут вестись в течение двух месяцев. График может быть изменён в зависимости от погодных условий. Планируемый объём работ составляет 120 тысяч квадратных метров. На эти цели было закуплено около 70 тонн краски.

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