Новый маршрут общественного транспорта свяжет Кишинев с Колоницей

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Маршрут Кишинев-Колоница будет запущен 1 августа. Общественный транспорт будет ездить из пригорода до сектора Чеканы. Соответствующее распоряжение подписал генеральный примар муниципия Ион Чебан в контексте того, что 80% жителей Колоницы работают в Кишиневе.

На своей странице в соцсети градоначальник пояснил, что данное решение было вызвано тем, что маршрут №117 теперь обслуживают только два микроавтобуса, а этого недостаточного для нужд населения пригорода. Примария Колоницы определит расписание рейсов.

Ион Чебан также отметил, что как только в Кишинев поступят первые из 100 приобретенных автобусов, приоритет будет отдан пригородам, которые особенно остро нуждаются в общественном транспорте.

– Пригороды – часть муниципия Кишинев, и мы и далее будем поддерживать уже существующие проекты, а также будем создавать лучшие условия для всех их жителей, – подытожил Чебан.

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