Новый марафон вакцинации в Кишинёве: можно будет привиться “Спутником” (ВИДЕО)

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В эту субботу, 26 июня, в Кишинёве пройдёт новый марафон вакцинации. На нём можно будет привиться российской вакциной “Спутник”, а также другими доступными препаратами. Об этом сегодня объявил генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что, учитывая то, что спрос на “Спутник” огромный, было принято решение провести марафон иммунизации для желающих поставить эту прививку.

– Марафон состоится 26 июня во Дворце Республики с 07.00 до 22.00. Очередь будет одна. Просим не составлять списки, не устраивать столпотворение. Доз хватит, медперсонала тоже, – сказал он.

На марафоне также будут доступны вакцины Astrozeneca и Sinopharm.

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