Новый марафон вакцинации для сотрудников системы образования пройдёт в Кишинёве 20 и 21 августа

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Новый марафон вакцинации от COVID-19 для сотрудников системы образования муниципия Кишинёв будет организован 20 и 21 августа в Муниципальном центре вакцинации.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

В пятницу, 20 августа, на марафон ожидаются все сотрудники образовательных учреждений, в том числе внешкольных. А в субботу, 21 августа, ожидаются сотрудники Управления культуры, в том числе библиотек, и Главного управления по защите прав ребёнка, – отметил Чебан.

На марафоне будут доступны вакцины Pfizer, Johnson&Johnson, Astra Zeneca, Sinopharm.

В настоящее время уровень иммунизации в 41 заведении из 150 средних учреждений, действующих в муниципии Кишинёв, превышает 75%. Есть учреждения, где вакцинирован весь персонал.

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