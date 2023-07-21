Новый контингент Национальной армии отправляется в миротворческую миссию в Косово

Новый контингент Национальной армии отправляется в миротворческую миссию в Косово

Национальная армия отправила свой 19-й контингент в составе миротворческой миссии KFOR в Косово. 

В него вошли 41 профессиональный военнослужащий. В Косово им предстоит выполнять задачи по патрулированию, охране стратегических объектов, а также генетическим исследованиям зоны ответственности. Мандат контингента KFOR-19 продлится шесть месяцев, передаёт moldpres.md.

С 2014 года более 740 военнослужащих Национальной армии участвовали в миротворческой операции в Косово. Миссию KFOR возглавляет Организация Североатлантического договора в соответствии с резолюцией ООН.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md