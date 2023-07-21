Новый контингент Национальной армии отправляется в миротворческую миссию в Косово

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Национальная армия отправила свой 19-й контингент в составе миротворческой миссии KFOR в Косово.

В него вошли 41 профессиональный военнослужащий. В Косово им предстоит выполнять задачи по патрулированию, охране стратегических объектов, а также генетическим исследованиям зоны ответственности. Мандат контингента KFOR-19 продлится шесть месяцев, передаёт moldpres.md.

С 2014 года более 740 военнослужащих Национальной армии участвовали в миротворческой операции в Косово. Миссию KFOR возглавляет Организация Североатлантического договора в соответствии с резолюцией ООН.

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