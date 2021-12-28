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Об ограничениях, введённых разными странами на зимние праздники

В конце прошлого года многие люди очень надеялись, что коронавирус в 2021 году будет обуздан и мир вернётся к прежним нормам жизни. Но мы уже вступаем в 2022-й, а COVID-19 всё никак не оставит человечество в покое, бесконечно мутируя и портя всем жизнь и праздники.

Пятая волна

Всемирная организация здравоохранения предупреждает уже о пятой волне заболевания, на этот раз из-за очередного, более заразного штамма омикрон. Вместе с тем ВОЗ прогнозирует, что благодаря вакцинам второго и третьего поколений и ряду инноваций 2022-й может быть завершающим годом пандемии.

Но пока расслабляться населению планеты не даёт омикрон, из-за которого многие страны стали вновь вводить карантины и различного рода ограничения накануне рождественских и новогодних праздников.

В Республике Молдова пока новый штамм не свирепствует. Власти предполагают, что наверняка он уже проник на нашу территорию, так как люди путешествуют по разным странам, в том числе и там, где регистрируется большое число инфицированных омикроном, но официально информация по этому штамму не подтверждена. Поэтому локдауна и строгих запретов у нас вводить не собираются.

Мы позаботимся о том, чтобы все, кто принимает гостей на Рождественской ярмарке, имели сертификаты о вакцинации, но мы не будем требовать этот документ от тех, кто придёт туда со своими семьями.

На ярмарки – без сертификатов

Как известно, режим чрезвычайного положения в области здравоохранения в РМ действует до 15 января 2022 года. На минувшей неделе по решению Национальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения (НЧКОЗ) доступ на частные мероприятия, организованные с 23 декабря по 15 января 2022 года для 25 и более человек, возможен только при предъявлении сертификата COVID-19.

Разрешено также проводить рождественские ярмарки, но при соблюдении ряда условий. Для безопасности посетителей во всех местах должны соблюдаться меры защиты от распространения вируса SARS-CoV-2: обустройство стендов по продаже пищевых продуктов осуществлять на расстоянии не менее пяти метров между торговцами; следует соблюдать дистанцию не менее одного метра между людьми; носить защитные маски, за исключением детей до 12 лет, в течение всего периода нахождения на территории ярмарки, снимать их можно только при употреблении еды или напитков; есть и пить следует только в специально обустроенных местах; продавцы и сотрудники компаний, участвующих в рождественской ярмарке, должны иметь сертификат COVID-19; от организаторов этих ярмарок требуют разместить на видных местах информационные панно о соблюдении защитных мер (ношение маски, социальная дистанция, дезинфекция рук и др.).

– Мы позаботимся о том, чтобы все, кто принимает гостей на рождественской ярмарке, имели сертификаты о вакцинации, но мы не будем требовать этот документ от тех, кто придёт туда со своими семьями, – заявил СМИ министр культуры РМ Серджиу Продан.

О том, какие ограничения действуют в ряде других стран, «АиФ в Молдове» попросил рассказать некоторых наших бывших соотечественников, работающих за рубежом или уехавших туда на ПМЖ.

Германия запретила даже фейерверки

Из рассказа жительницы Гагаузии Людмилы Рунтовой, ныне работающей по контракту в немецком городе Грозальмерод, выяснилось, что в этом году из-за большого числа заболевших новым штаммом ковида во многих населённых пунктах Германии были отменены рождественские ярмарки.

– Редко в каком городе в этом году проводились ярмарки. В городе Кассель, что недалеко от нас, ярмарка не была отменена, поэтому мы там побывали дважды. Людей мало, вся территория была огорожена, и на неё пропускали только тех, кто привит. На входе у всех посетителей требовали предъявить прививочный паспорт или QR-код и удостоверение личности. Если всё в порядке, на руку надевали браслетик, который позволял свободно передвигаться по территории ярмарки, выходить и заходить снова. Что касается празднования Нового года, то для невакцинированных это возможно в кругу одного домохозяйства плюс двое гостей, для вакцинированных – в компании до 10 человек (без учёта детей до 14 лет). Никаких многолюдных новогодних мероприятий не будет.

С 28 декабря вступили в силу ограничения, согласно которым в Германии закрыты все клубы, дискотеки. Продажа и использование фейерверков запрещены.

Законопослушные шотландцы

Другая наша соотечественница Елена Макклаймонт, проживающая в Эдинбурге (Шотландия), рассказала, что власти города рекомендовали гражданам не отмечать большими компаниями праздники. Можно собираться за одним столом обитателям не более трёх домохозяйств.

– Неважно, сколько членов семьи живёт в каждом доме – будь то восемь человек, будь то один, – главное, что жильцы трёх домов могут праздновать вместе, – разъясняет собеседница «АиФ в Молдове». – Власти также обратились к людям с просьбой не проводить рабочие корпоративы. И это носит только рекомендательный характер, а не принимается на законодательном уровне. Здесь люди очень сознательные: правительство призвало – люди в большинстве своём делают. Рождественские ярмарки не были отменены, но их меньше, чем обычно. А вот на Новый год все мероприятия отменили. Здесь в основном отмечается Рождество, это большой семейный праздник, а Новый год больше для молодёжи, но всё равно его не отмечают так, как в Молдове.

По сообщению ВВС, с 27 декабря из-за высокого риска распространения коронавируса на три недели закрываются ночные клубы. За вынужденные простои власти обещают выплатить компенсацию. Но вместе с тем в качестве альтернативы клубам разрешают работать как бар с соблюдением всех антиковидных защитных мер.

Правила 2G и 2G+ в Швейцарии

Внештатный корреспондент «АиФ в Молдове» Екатерина Кожухарь, находящаяся на данный момент в Швейцарии, рассказала, что в этой стране ввели правила 2G (доступ разрешён только тем лицам, которые переболели COVID-19 или полностью привиты) и 2G+ (доступ разрешён только тем лицам, которые переболели COVID-19 или полностью привиты, при условии, что они дополнительно прошли тестирование).

– Принятые правила применяются в отношении тех, кто идёт на концерты, в театры, в кафе, рестораны и другие учреждения, предполагающие большое скопление людей, – говорит Е. Кожухарь. – Правила 2G предусмотрены для заведений, где люди будут сидеть. Если же предполагается приём или вечеринка, где люди стоят, переходят с места на место, то в таких случаях применяются правила 2G+, предусматривающие, помимо паспорта вакцинации, наличие ещё и ПЦР-теста. В каждом городе проводятся рождественские ярмарки – где-то вход на них по правилам 2G, где-то свободный.

Что же касается частных встреч и вечеринок, то они ограничиваются 10 участниками (в том числе и дети) в случае, если на данном мероприятии присутствуют не прошедшие вакцинацию или не переболевшие COVID-19 и не приобретшие иммунитет естественным путём лица от 16 лет и старше. Если все люди в возрасте 16 лет и старше привиты или выздоровели, то в мероприятиях в закрытых помещениях могут участвовать до 30 человек. На мероприятиях, проводимых на улице, разрешено присутствовать не более 50 гражданам.

Больше десяти не собираться

Наша землячка Аурика Балаур, проживающая в г. Квебеке (Канада), тоже подтвердила о введении ограничений у них из-за растущего числа граждан, заражённых штаммом омикрон. Если в начале декабря власти ввели некоторые послабления для празднования зимних праздников, то с 20 декабря вновь ужесточили.

– По самым последним сведениям, за праздничным столом разрешается собираться не более 10 лицам, включая детей, – делится информацией А. Балаур. – Запрещены корпоративы, закрыты танцевальные и караоке клубы. В ресторанах, барах и в других развлекательных заведениях заполняемость должна быть не более 50%. Это же условие должны соблюдать кинотеатры, театры и церкви. Чтобы попасть на рождественскую мессу, нужно предъявить паспорт вакцинации.

О введённых ограничениях «АиФ в Молдове» рассказали и бывшие наши соотечественники, проживающие в Израиле, Люксембурге, Италии, Испании, США. Везде праздничное настроение чуть подпорчено пандемическими запретами. Но будем надеяться, что прогноз ВОЗ о конце пандемии в 2022 году верный.

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Не до веселья

Но есть страны, где эпидемиологическая ситуация сейчас осложнилась настолько, что пришлось вводить локдаун и комендантский час.

Нидерланды. С 19 декабря в этой стране ввели локдаун сроком почти на месяц – до 14 января. По новым правилам, в этот период больше двух нельзя собираться. Исключение было сделано только на Рождество (с 24 по 26 декабря), когда позволили встречаться в компании не более четырёх человек. В стране временно закрыли все бары, рестораны, магазины, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Не работают кинотеатры, тренажёрные залы, театры, музеи и другие общественные места.

Австрия. С 27 декабря для всех заведений общественного питания Австрии с 22:00 введён комендантский час, который распространяется и на новогоднюю ночь. Не рекомендуется устраивать после 22:00 и вечеринки в частных домохозяйствах. Власти Австрии считают, что сейчас – не время праздновать.

Бельгия. Из-за высоких темпов распространения омикрон-штамма в данной стране власти ввели некоторые ограничения, в том числе и по отношению к традиционным рождественским ярмаркам, чтобы избежать локдауна, как в Нидерландах. С 26 декабря запрещены все массовые мероприятия в помещениях (за исключением мероприятий в пределах одного домохозяйства), где предусмотрены сидячие места: кинотеатры, театры, концертные залы и т. д. Отменены уличные мероприятия с палатками и ларьками. Это касается и традиционных рождественских ярмарок и «зимних посёлков».

Любовь Чегаровская