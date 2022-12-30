“Новый год с гриппом”: Инфекционист рассказал, от чего придётся отказаться за праздничным столом

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ остаётся высокой, поэтому есть риск заболеть прямо накануне Нового года. Можно ли праздновать в таком состоянии, от каких напитков и продуктов стоит отказаться, чтобы не стало хуже? На эти вопросы ответил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

– Отмечать можно в том случае, если отсутствует интоксикация и высокая температура минимум трое суток. Также должны явно пойти на спад катаральные проявления: кашель, если он был, уже становится влажным, уменьшаются проявления ринита. Важно, чтобы человек чувствовал явное улучшение: осложнения не развиваются, наступает выздоровление. Но даже в этом случае, если решите отмечать Новый год, делаем это без фанатизма, – отметил врач.

Если в активную фазу болезни всё-таки хочется отметить Новый год, можно выпить жаропонижающее, в течение вечера стараться пить как можно больше жидкости, есть лёгкую еду и лечь спать как можно раньше. И, конечно, постараться не заразить гостей, посоветовал эксперт, передаёт rg.ru.

По словам инфекциониста, если человек всё же празднует, будучи больным, то есть с высокой температурой, интоксикационным синдромом и катаральными проявления, от алкоголя точно нужно отказаться. Сначала алкоголь расширяет сосуды, но потом этиловый спирт преобразуется в уксусный альдегид, и происходит массивный спазм сосудов. Высокая температура, токсины в крови и спазм от алкоголя могут привести к сосудистым проблемам, особенно если это грипп. В составе вируса гриппа есть ряд “токсинов”, прежде всего, гемагглютинин, который “бьёт” именно по сосудам.

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