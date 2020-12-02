Новый год-2021: обнародована программа культурно-художественных мероприятий в столице

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Культурно-художественная программа по случаю Рождества и Нового года, организованная примарией Кишинева, будет отличаться в этом году. Так, для снижения риска заражения граждан коронавирусом, большинство мероприятий можно будет посмотреть на общественном телеканале “Moldova 1” и в социальных сетях, в прямом эфире и в записи.

24 декабря, в канун Рождества по новому стилю, с 18.00 до 20.00 пройдёт концерт “Cine suntem noi” с участием Valy Boghean Band. С 19.15 до 20.50 на общественном телеканале M1 и в социальных сетях стартует благотворительный марафон “Povestea de iarnă” с участием многих артистов. В рамках кампании, которая продлится до 14 января 2021 года, будут собраны пожертвования для нуждающихся детей, передаёт ipn.md.

24 декабря и 14 января с 17.30 до 18.15 будут транслироваться музыкальные передачи, посвященные зимним праздникам, с участием коллективов Управления культуры примарии Кишинева.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, с 21.15 до 23.50 будет транслироваться передача “Vis de iarnă” с участием оркестра народной музыки братьев Виталия и Василия Адваховых и знаменитых артистов из Республики Молдова и Румынии.

Со 2 декабря по 14 января с 16.00 до 20.00 возле новогодней ёлки в сквере Кафедрального собора Рождества Христова будут организованы фотосессии с Дедом Морозом и Снегурочкой, а на заднем плане будут звучать новогодние колядки.

Напомним, что праздничные локации предусмотрены во всех секторах Кишинёва. Ознакомиться с полной программой мероприятий можно здесь.

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