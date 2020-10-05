Новый формат программы “Президент отвечает”: Игорь Додон призывает граждан отправлять ему видеовопросы (ВИДЕО)

Глава государства решил продолжить онлайн-общение с гражданами посредством еженедельной программы “Президент отвечает”. Как и ранее, она будет выходить по пятницам. Более того, Игорь Додон решил запустить новый формат, который позволит жителям страны более активно участвовать в диалоге.
– Начиная с этой недели, вы сможете задавать мне свои вопросы в видеоформате. Они будут включены в прямые трансляции, которые будут выходить каждую пятницу в 10:00. И я буду отвечать вам также в прямом эфире. Не стесняйтесь задавать сложные и интересные вопросы! – призвал Игорь Додон.
Отправить вопросы президенту можно посредством мобильных приложений Viber, WhatsApp или Telegram по номеру 067 332 555.
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