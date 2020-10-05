Новый формат программы “Президент отвечает”: Игорь Додон призывает граждан отправлять ему видеовопросы (ВИДЕО)

– Начиная с этой недели, вы сможете задавать мне свои вопросы в видеоформате. Они будут включены в прямые трансляции, которые будут выходить каждую пятницу в 10:00. И я буду отвечать вам также в прямом эфире. Не стесняйтесь задавать сложные и интересные вопросы! – призвал Игорь Додон.