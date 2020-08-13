Новый антирекорд в Украине: почти 1600 новых случаев коронавируса за сутки

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В Украине выявили резкое увеличение количества новых случаев коронавируса. Так, всего за сутки COVID-19 заразились еще 1 592 человека. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд был на 103 случая меньше. Он был зафиксирован 8 августа, передаёт rbc.ua.

С начала пандемии в соседней стране выявили 86 140 случаев COVID-19. Выздоровели уже 45 686 человек, почти 2000 умерли.

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