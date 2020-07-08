Новый антирекорд в Румынии: 555 заболевших коронавирусом за сутки

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За последние 24 часа в Румынии было выявлено 555 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости за всё время пандемии. Последний антирекорд в Румынии был зарегистрирован 11 апреля, когда за сутки было выявлено 523 случая.

Всего за время пандемии в соседней стране было подтверждено 30 175 случаев коронавируса. Скончались 1 817 граждан, передаёт digi24.ro.

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